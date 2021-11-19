У Києві п'яний водій влаштував аварію і спалив автомобіль

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У четвер, 18 листопада, в Києві підхмелений водій придумав креативний спосіб "уникнути" покарання за ДТП - він збрехав поліцейським, що сам є поліцейським

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".

Аварія сталася на вул. Північно-Сирецька. За словами свідків, автомобіль Iveco зупинився на перехресті, щоб пропустити зустрічний транспорт і повернути ліворуч. У цей момент в нього влетів легковик KIA.

Від зіткнення автомобіль KIA почав горіти, а Iveco викинуло з проїжджої частини дороги. Вогонь загасили і обійшлося без постраждалих, але історія на цьому не закінчилася.

Прибулі на місце ДТП правоохоронці запідозрили, що водій KIA знаходиться в стані сп'яніння і спровокував аварію. Водій, зі свого боку, представився працівником Оболонського управління поліції на ім'я Мединський Михайло Володимирович. За попередньою інформацією, серед співробітників Оболонського УП немає людини з таким прізвищем та ім'ям.

Від проходження тесту на стан сп'яніння чоловік відмовився.