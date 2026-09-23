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23 вересня 2026, 19:50

СБУ викрила агітаторів РФ у різних областях: серед них священник

23 вересня 2026, 19:50
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Фото з відкритих джерел
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СБУ та Нацполіція викрили чотирьох проросійських агітаторів у різних областях України. Серед них виявився столичний священник

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

У Києві викрили церковного прислужника одного з храмів УПЦ (МП). Він закликав до захоплення столиці. Агітацію росіян він поширював у власному Telegram-каналі.

Також у столиці викрили блогера, який у соцмережах закликав до фізичної ліквідації представників однієї з національних меншин та підпалу їхніх культових споруд. Зокрема, він військовослужбовцям Сил оборони та їхнім родинам.

У Запоріжжі викрили працівника оборонного заводу. Він у соцмережах агітував росіян до "показового" ракетного удару по Києву та Львову. Ще однією агітаторкою виявилась лаборатка приватної клініки. Вона заперечувала російські обстріли Запоріжжя та поширювала дезінформацію про бойову роботу Сил оборони.

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці нейтралізували злочинну групу, яка тероризувала і намагалась тримати в страху жителів Черкас. Серед потерпілих – родичі загиблих українських воїнів.

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