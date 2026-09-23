Зіткнувся зі стовпом і попався власнику: у Дніпрі судитимуть п'яного викрадача авто

Фото: поліція Дніпропетровської області

Дніпрі судитимуть 40-річного чоловіка, який, за даними слідства, незаконно заволодів чужим автомобілем та невдовзі потрапив на ньому в ДТП. Слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Злочин стався наприкінці серпня у Чечелівському районі Дніпра, біля одного з будинків на вулиці Звивистій.

Власник залишив ключі в автомобілі. Цим, за даними поліції, скористався 40-річний чоловік: він сів за кермо чужої автівки, завів двигун та почав рух.

Однак далеко від’їхати йому не вдалося. Чоловік не впорався з керуванням і зіткнувся з металевим стовпом.

Власник автомобіля почув звук заведеної машини, вийшов на вулицю та затримав чоловіка до приїзду поліцейських. За зовнішніми ознаками, затриманий перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Працівники поліції затримали чоловіка.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом.

Крім того, патрульні поліцейські склали щодо нього адміністративні матеріали за ст. 130, 124 та 126 КУпАП.

Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скерували до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо,що у Тернополі суд обрав запобіжний захід 21-річному водієві Porsche Cayenne, який, за даними слідства, спричинив ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка взяли під варту без права внесення застави.