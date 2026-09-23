Вибухівка у сміттєвому баку: СБУ запобігла теракту в центрі Рівного

Фото: СБУ

СБУ запобігла теракту в центрі Рівного. Правоохоронці затримали російського агента, який готував підрив біля однієї з державних установ міста

Про це інформує пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік заклав саморобний вибуховий пристрій у сміттєвий бак поблизу адміністративної будівлі та повідомив про це куратору з РФ через месенджер.

За задумом російських спецслужб, вибухівку мали дистанційно активувати у годину пік, щоб спричинити якомога більше жертв серед цивільних.

СБУ викрила задум і затримала агента, коли той намагався втекти з місця запланованого теракту. Вибуховий пристрій вилучили та знешкодили.

За даними слідства, завдання РФ виконував кур’єр місцевого сервісу доставки. Російські спецслужби завербували його через Telegram-канали, де пропонували "легкий заробіток".

Після вербування чоловік під виглядом роботи кур’єром їздив містом на мопеді та фотографував зовнішні периметри й паркувальні майданчики державних установ. Зібрані матеріали він надсилав російському куратору.

Згодом куратор передав агенту координати схрону, звідки той забрав саморобний вибуховий пристрій дистанційної дії.

Під час обшуку у затриманого вилучили смартфон із розвідувальними фотографіями та листуванням із представником російських спецслужб.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України – закінчений замах на вчинення терористичного акту.

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій як державної зради.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.