13:46  22 ноября
Карантин: в Украине ослабят ограничения в транспорте, но не для всех
14:48  22 ноября
Вторжение России в Украину: Данилов заявил о поддержке западных партнеров
11:42  22 ноября
Киев в ближайшее время может выйти из "красной" зоны — Кличко
UA | RU
UA | RU
22 ноября 2021, 14:17

В масштабном ДТП на Закарпатье погибли трое мужчин, один в реанимации

22 ноября 2021, 14:17
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На Закарпатье в ДТП погибли трое мужчин, а еще один находится сейчас в реанимации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Полицейские Береговщины выяснили, что столкновение произошло между двумя автомобилями: Volkswagen Рassat и Mercedes-Benz.

"По предварительным данным, водитель легковушки Volkswagen Рassat, 62-летний житель села Княгиня, что на Ужгородщине, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz", - сказано в сообщении.

В полиции отмечают, что в результате аварии 62-летний мужчина и двое его пассажиров, 64-летний и 65-летний мужчины, скончались на месте происшествия, а водитель микроавтобуса Mercedes-Benz, 57-летний житель села Запсонь, что на Береговщине, с многочисленными травмами госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.

Предварительная правовая квалификация события – часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевших).

Сейчас полицейские работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства ДТП.

Закарпатье Нацполиция ДТП авария погибшие

На Хмельнитчине грузовик раздавил легковой "Renault": двое погибших
21 ноября 2021, 16:24
В Киеве пьяный водитель устроил аварию и сжег автомобиль
19 ноября 2021, 12:17
В серьезном ДТП на Львовщине пострадали восемь школьников
17 ноября 2021, 19:46
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Война, мигранты и "тысяча за вакцинацию" – вызовы и приоритеты осени для Зеленского
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram