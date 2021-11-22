В масштабном ДТП на Закарпатье погибли трое мужчин, один в реанимации

Фото: из открытых источников

На Закарпатье в ДТП погибли трое мужчин, а еще один находится сейчас в реанимации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Полицейские Береговщины выяснили, что столкновение произошло между двумя автомобилями: Volkswagen Рassat и Mercedes-Benz.

"По предварительным данным, водитель легковушки Volkswagen Рassat, 62-летний житель села Княгиня, что на Ужгородщине, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz", - сказано в сообщении.

В полиции отмечают, что в результате аварии 62-летний мужчина и двое его пассажиров, 64-летний и 65-летний мужчины, скончались на месте происшествия, а водитель микроавтобуса Mercedes-Benz, 57-летний житель села Запсонь, что на Береговщине, с многочисленными травмами госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.

Предварительная правовая квалификация события – часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевших).

Сейчас полицейские работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства ДТП.