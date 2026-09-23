На Київщині через ревнощі чоловік вбив товарища ножем

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Злочин стався поблизу села Раківка. Там місцевий житель побачив свою співмешканку в компанії інших чоловіків. Через ревнощі він дістав з кишені ніж та завдав кожному з них по удару в область тулуба, після чого втік.

Внаслідок поранення 41-річний потерпілий помер. Іншого постраждалого госпіталізували медики.

Зловмисника затримали. Наразі його відправили під варту.

Нагадаємо, у Києві військовий у СЗЧ під час сварки на дитячому майданчику вбив чоловіка. Після скоєного зловмисник переховувався за різними адресами, орендуючи квартири подобово.