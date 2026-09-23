На Київщині через ревнощі чоловік вбив товарища ножем
На Київщині жорсткого вбили чоловіка. ПРавоохоронці затримали зловмисника
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Злочин стався поблизу села Раківка. Там місцевий житель побачив свою співмешканку в компанії інших чоловіків. Через ревнощі він дістав з кишені ніж та завдав кожному з них по удару в область тулуба, після чого втік.
Внаслідок поранення 41-річний потерпілий помер. Іншого постраждалого госпіталізували медики.
Зловмисника затримали. Наразі його відправили під варту.
Нагадаємо, у Києві військовий у СЗЧ під час сварки на дитячому майданчику вбив чоловіка. Після скоєного зловмисник переховувався за різними адресами, орендуючи квартири подобово.
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