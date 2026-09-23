На Рівненщині 17-річна мотоциклістка врізалася у магазин: у неї перелом черепа

Фото: Національна поліція

У селі Верба Дубенського району сталася ДТП, унаслідок якої тяжко травмувалася 17-річна мотоциклістка. Автопригода сталася 21 вересня близько 16:00 на вулиці Церковній

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, неповнолітня місцева жителька, керуючи мотоциклом Lifan, не впоралася з керуванням та врізалася у стіну магазину.

Дівчину з переломом черепа госпіталізували до лікарні.

Як встановили поліцейські, мотоцикл не був зареєстрований у встановленому законом порядку. Крім того, 17-річна керманичка не мала посвідчення водія та під час руху була без мотошолома.

Пасажир мотоцикла, 13-річний односельчанин дівчини, був у мотошоломі та внаслідок ДТП не травмувався.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Закарпатті легковик зіткнувся з двома вантажівками. Внаслідок ДТП 35-річний пасажир Chevrolet загинув на місці. Травмованих водія легковика та 22-річну пасажирку доправили до лікарні. Водії вантажівок не постраждали.