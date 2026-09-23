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На Рівненщині 17-річна мотоциклістка врізалася у магазин: у неї перелом черепа
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23 вересня 2026, 08:28

На Рівненщині 17-річна мотоциклістка врізалася у магазин: у неї перелом черепа

23 вересня 2026, 08:28
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Фото: Національна поліція
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У селі Верба Дубенського району сталася ДТП, унаслідок якої тяжко травмувалася 17-річна мотоциклістка. Автопригода сталася 21 вересня близько 16:00 на вулиці Церковній

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, неповнолітня місцева жителька, керуючи мотоциклом Lifan, не впоралася з керуванням та врізалася у стіну магазину.

Дівчину з переломом черепа госпіталізували до лікарні.

Як встановили поліцейські, мотоцикл не був зареєстрований у встановленому законом порядку. Крім того, 17-річна керманичка не мала посвідчення водія та під час руху була без мотошолома.

Пасажир мотоцикла, 13-річний односельчанин дівчини, був у мотошоломі та внаслідок ДТП не травмувався.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Закарпатті легковик зіткнувся з двома вантажівками. Внаслідок ДТП 35-річний пасажир Chevrolet загинув на місці. Травмованих водія легковика та 22-річну пасажирку доправили до лікарні. Водії вантажівок не постраждали.

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