В Одесі заочно судитимуть 59-річного зрадника, який воює проти України на Херсонщині

Фото: Одеська обласна прокуратура

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, чоловік перейшов на бік Росії, підписав контракт із збройними силами РФ та бере участь у діяльності окупаційних сил на Херсонщині.

За даними прокуратури, у 2023 році чоловік уклав контракт із збройними силами Росії. Після цього він став командиром взводу одного з добровольчих батальйонів, який підпорядковується російській десантно-штурмовій дивізії.

Наразі, за даними обвинувачення, чоловік продовжує діяльність на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Зокрема, він підтримує представників окупаційної влади, поширює російську пропаганду та залякує місцевих жителів можливими репресіями.

Прокуратура інкримінує йому державну зраду. Оскільки обвинувачений перебуває на окупованій території та продовжує свою діяльність на боці РФ, судовий розгляд відбуватиметься заочно.

Подальшу оцінку його діям надаватиме суд.

Нагадаємо, що суд засудив трьох родичів, які, за даними прокуратури, виконували завдання російської ФСБ у Києві та Київській області. Двоє з них отримали довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, третього засудили до 15 років ув’язнення.