На Рівненщині викрили аферистку, яка видурила у бійця ЗСУ 360 тисяч під приводом купівлі авто

Фото: поліція Рівненської області

На Рівненщині 52-річній жительці Радивилова повідомили про підозру в шахрайстві. За даними слідства, жінка видавала себе за представницю неіснуючої благодійної організації та обіцяла військовослужбовцю безоплатно передати автомобіль для потреб ЗСУ. Натомість вона переконала чоловіка сплачувати так званий "військовий збір"

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews .

Як встановили слідчі, до схеми підозрювана залучила свою 85-річну знайому, яка, за даними поліції, не знала про її злочинні наміри. Пенсіонерка підшуковувала людей, готових перераховувати кошти нібито на військовий збір.

З листопада 2025 року до липня 2026 року підозрювана спілкувалася телефоном із 35-річним військовослужбовцем. Під час розмов вона переконувала його, що представляє благодійну організацію, яка може безоплатно передати йому автомобіль та надати іншу допомогу.

Однак для отримання авто чоловіку нібито необхідно було сплатити "військовий збір". Військовослужбовець повірив цій інформації та погодився перераховувати кошти.

У результаті потерпілий переказав на банківський рахунок 52-річної жінки 356 276 гривень.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у Рівному поліцейські викрили 17-річного жителя Рівненського району, якого підозрюють у шахрайстві.