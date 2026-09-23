10:57  23 вересня
На Львівщині вантажівка зіткнулася з електросамокатом: постраждали двоє дітей
10:59  23 вересня
Вибухівка у сміттєвому баку: СБУ запобігла теракту в центрі Рівного
08:28  23 вересня
На Рівненщині 17-річна мотоциклістка врізалася у магазин: у неї перелом черепа
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2026, 17:29

На Рівненщині викрили аферистку, яка видурила у бійця ЗСУ 360 тисяч під приводом купівлі авто

23 вересня 2026, 17:29
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Рівненської області
Читайте также
на русском языке

На Рівненщині 52-річній жительці Радивилова повідомили про підозру в шахрайстві. За даними слідства, жінка видавала себе за представницю неіснуючої благодійної організації та обіцяла військовослужбовцю безоплатно передати автомобіль для потреб ЗСУ. Натомість вона переконала чоловіка сплачувати так званий "військовий збір"

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews.

Як встановили слідчі, до схеми підозрювана залучила свою 85-річну знайому, яка, за даними поліції, не знала про її злочинні наміри. Пенсіонерка підшуковувала людей, готових перераховувати кошти нібито на військовий збір.

З листопада 2025 року до липня 2026 року підозрювана спілкувалася телефоном із 35-річним військовослужбовцем. Під час розмов вона переконувала його, що представляє благодійну організацію, яка може безоплатно передати йому автомобіль та надати іншу допомогу.

Однак для отримання авто чоловіку нібито необхідно було сплатити "військовий збір". Військовослужбовець повірив цій інформації та погодився перераховувати кошти.

У результаті потерпілий переказав на банківський рахунок 52-річної жінки 356 276 гривень.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у Рівному поліцейські викрили 17-річного жителя Рівненського району, якого підозрюють у шахрайстві.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ЗСУ Рівненська область купівля авто шахрай
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
На Харківщині ліквідували наркоплантацію із сотинями кущів конопель і маку
23 вересня 2026, 18:56
Суд кинув за ґрати п'яного мажора на Porsche, який влаштував криваву ДТП у Тернополі
23 вересня 2026, 18:48
У Києві агента спецслужб РФ і Білорусі засудили до 15 років тюрми за держзраду
23 вересня 2026, 18:28
На Київщині повідомили про підозру прислужнику УПЦ МП за виправдовування агресії РФ
23 вересня 2026, 17:58
В Одесі заочно судитимуть 59-річного зрадника, який воює проти України на Херсонщині
23 вересня 2026, 17:45
На Київщині через ревнощі чоловік вбив товарища ножем
23 вересня 2026, 17:35
Росія вдарила керованими авіабомбами по Сумах: четверо людей у лікарні
23 вересня 2026, 16:56
Удар по Олександрівці: є загиблі, під завалами можуть бути діти
23 вересня 2026, 16:55
На Черкащині п'яна водійка без прав влаштувала ДТП: авто перекинулося після наїзду на паркан
23 вересня 2026, 16:37
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Микола Княжицький
Юрій Касьянов
Всі блоги »