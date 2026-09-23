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23 вересня 2026, 17:58

На Київщині повідомили про підозру прислужнику УПЦ МП за виправдовування агресії РФ

23 вересня 2026, 17:58
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Фото: Київська обласна прокуратура
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На Київщині громадянину України, який, за даними слідства, є церковним прислужником Московського патріархату, повідомили про підозру у виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України, зокрема вчиненому повторно

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними досудового розслідування, у 2022 році чоловік закінчив семінарію Києво-Печерської лаври. Паралельно він працював кур’єром служби доставки їжі.

Слідство встановило, що протягом 2022–2026 років чоловік систематично публікував у відкритих Telegram-чатах повідомлення, в яких виправдовував російську агресію проти України та заперечував її характер.

Зокрема, у березні 2022 року, вже після початку повномасштабного вторгнення РФ, він називав його "не війною проти України, а війною за Україну" та писав про нібито "звільнення Києва".

У вересні 2025 року, за даними слідства, чоловік поширював твердження про те, що російські війська нібито знищують виключно військово-промисловий комплекс та українську армію.

У січні 2026 року він публічно висловлював побажання, щоб так звана "союзна армія" змогла "звільнити наш російський Київ". Згодом чоловік заперечував сам факт війни Росії проти України, називаючи її "СВО".

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, зокрема вчинене повторно.

Нагадаємо,що на Закарпатті правоохоронці викрили колишнього священнослужителя, який після переїзду до окупованого Севастополя приєднався до Російської православної церкви.

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