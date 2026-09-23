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23 вересня 2026, 10:57

На Львівщині вантажівка зіткнулася з електросамокатом: постраждали двоє дітей

23 вересня 2026, 10:57
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Фото: поліція
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ДТП сталася 22 вересня близько 21:00 у селі Нагірне Самбірського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Відбулося зіткнення вантажівки Volvo FM400 із 63-річним водієм та електросамоката, яким керувала 12-річна дівчинка. У цей момент поруч на іншому електросамокаті їхав 13-річний хлопець, який від переляку виїхав з дороги у кювет.

Діти отримали травми. Їх доставили до лікарень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, ввечері 15 вересня у Тернополі 13-річний хлопець впав з електросамоката на тротуар. Підліток отримав тяжкі травми – він помер у "швидкій" дорогою до лікарні.

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