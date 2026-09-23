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23 вересня 2026, 18:48

Суд кинув за ґрати п'яного мажора на Porsche, який влаштував криваву ДТП у Тернополі

23 вересня 2026, 18:48
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Фото: поліція Тернопільської області
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У Тернополі суд обрав запобіжний захід 21-річному водієві Porsche Cayenne, який, за даними слідства, спричинив ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка взяли під варту без права внесення застави

Про це повідомила поліція Тернопільської області, передає RegioNews.

Рішення суд ухвалив у середу, 23 вересня, за клопотанням слідчих Тернопільського районного управління поліції.

Аварія сталася 21 вересня у Тернополі. За даними слідства, 21-річний водій Porsche Cayenne не виконав вимогу патрульних про зупинку. Намагаючись втекти, він проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, після чого зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz Sprinter.

Унаслідок аварії травми отримали восьмеро людей, серед них — 4-річна дитина.

Поліцейські встановили, що водій Porsche перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Медичне освідування показало 2,4 проміле алкоголю.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, якщо такі дії спричинили потерпілим тяжкі тілесні ушкодження.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті легковик зіткнувся з двома вантажівками. Внаслідок ДТП 35-річний пасажир Chevrolet загинув на місці. Травмованих водія легковика та 22-річну пасажирку доправили до лікарні. Водії вантажівок не постраждали.

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