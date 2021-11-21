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21 листопада 2021, 16:24

На Хмельниччині вантажівка розчавила легковий "Renault": двоє загиблих

21 листопада 2021, 16:24
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Фото: поліція Хмельниччини
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В Хмельницькій області трапилось зіткнення вантажівки "DAF" та легковика "Renault", в результаті якого загинули дві людини

Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 20 листопада, близько 14.00 на об’їзній дорозі м. Старокостянтинів, неподалік аеродрому.

За попередніми даними, зіткнулися вантажний автомобіль "DAF" під керуванням 60-річного водія та легковий автомобіль "Renault 19". В результаті аварії водій та пасажир легковика загинули на місці події.

На місце ДТП виїхала слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, а також рятувальники ДСНС.

Наразі працівники поліції працюють над з'ясуванням усіх обставин ДТП та встановлюють особи загиблих.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомлялося, харківський мажор, який на Infiniti спричинив смертельне ДТП, визнав провину.

ДТП Хмельницька область поліція

 
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