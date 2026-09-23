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23 вересня 2026, 18:56

На Харківщині ліквідували наркоплантацію із сотинями кущів конопель і маку

23 вересня 2026, 18:56
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Фото: поліція Харківської області
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На Чугуївщині правоохоронці повідомили про підозру 48-річному чоловікові, який, за даними слідства, вирощував коноплі та мак на власному подвір’ї

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Під час обшуку його домоволодіння поліцейські вилучили понад 540 нарковмісних рослин.

На початку липня поліцейським офіцерам Чкаловської громади надійшла інформація про можливе незаконне вирощування нарковмісних рослин. Правоохоронці перевірили отримані відомості та в межах кримінального провадження провели санкціонований обшук у домоволодінні 48-річного мешканця району.

На присадибній ділянці поліцейські виявили 416 рослин коноплі та 124 рослини маку. За даними правоохоронців, чоловік доглядав за рослинами на території власного подвір’я.

Вилучені рослини направили на експертне дослідження. Висновок експерта підтвердив, що вони містять наркотичні речовини.

Правоохоронці також зазначили, що чоловік раніше вже був судимий за наркозлочини.

За процесуального керівництва прокуратури слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України — посів або вирощування снотворного маку чи конопель.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці Івано-Франківської області викрили та ліквідували канал постачання наркотичних засобів до Коломийської виправної колонії. 35-річний мешканець Калуша закуповував наркотичні речовини, маскував їх у цукерках та паштеті, після чого надсилав поштові відправлення до колонії.

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