10:57  23 вересня
На Львівщині вантажівка зіткнулася з електросамокатом: постраждали двоє дітей
10:59  23 вересня
Вибухівка у сміттєвому баку: СБУ запобігла теракту в центрі Рівного
08:28  23 вересня
На Рівненщині 17-річна мотоциклістка врізалася у магазин: у неї перелом черепа
UA | RU
UA | RU
Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
23 вересня 2026, 11:09

Дрони-перехоплювачі не врятують склади: ціна помилки в організації ППО

23 вересня 2026, 11:09
Читайте также на русском языке
Україна вже втратила майже половину всіх складських приміщень за даними Finance Times. І тількі за останній час – з початку масованого застосування реактивних шахедів – втратила половину від цієї половини.
Україна вже втратила майже половину всіх складських приміщень за даними Finance Times. І тількі за останній час – з початку масованого застосування реактивних шахедів – втратила половину від цієї половини.
Удар по продуктових складах на Одещині вночі 21 вересня. Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Президент лікує прогалини в ППО анонсами нових реактивних дронів-перехоплювачів. Вчора за їх допомогою вже збили два реактивних шахеда. Але навіть якщо кількість збитих цілей буде зростати кожен день в геометричній прогресії, ми втратимо всі склади раніше, ніж ворог втратить шахеди, виробництво яких також нарощується з кожним днем.

Знову чиїсь недбалість, недалекоглядність і тупість перетворюють на "перемогу" – нібито і не було відомо про реактивні шахеди ще півтора року тому. Знову замість системних, правильних рішень на кшталт малих ЗРК з дешевими ракетами пропонується чергове "ноу-хау", черговий "унікальний" "український триколісний велосипед" в вигляді "дронів-перехоплювачів", які так цінує наше вище військово-політичне керівництво, яке ніколи не мало базових знань в точних науках і техніці.

Наслідком цієї катастрофічної помилки в організації ППО стане втрата не тільки всіх останніх складів на протязі найближчих місяців, а й цілих секторів економіки, робочих місць, доходів населення і надходжень до бюджету.

Ніхто за це не покараний, ніякої роботи над помилками не зроблено. За все заплатить бізнес і населення, яке сьогодні з задоволенням в черговий раз проковтнуло пігулки надії на нову "диво-зброю", яка не врятує.

На протилежному полюсі – москва, яка зовсім не "палає", як стверджують пропагандистські канали, і ППО москви не "пробито", незважаючи на най-наймасованішу атаку в історії, і тільки тому, що москву охороняють ракети, а не дрони-перехоплювачі. Ракети, які діють автоматично, не залежать від погоди, від втоми і кваліфікації оператора, які з математичної точністю збивають все, що летить і намагається "пробити ППО" москви.

Проте, наш велосипед – найкращий велосипед в світі. Заради нього не шкода і економіки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли склади руйнування ППО
 
Підписуйтесь на RegioNews
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
17 млн грн за 2,5 року: журналісти розповіли про бізнес дружини фігуранта "Карфагена"
23 вересня 2026, 11:24
Вибухівка у сміттєвому баку: СБУ запобігла теракту в центрі Рівного
23 вересня 2026, 10:59
На Львівщині вантажівка зіткнулася з електросамокатом: постраждали двоє дітей
23 вересня 2026, 10:57
У ДСНС показали ліквідацію пожежі у ТЦ на Одещині після ворожого удару
23 вересня 2026, 10:43
Ворожі дрони атакували сільгосппідприємство на Чернігівщині: є руйнування
23 вересня 2026, 10:28
Наслідки атак на Київ: вісім постраждалих, один чоловік помер в лікарні
23 вересня 2026, 10:15
На Вінниччині маршрутка врізалася у відбійник: травмувалися дві пасажирки
23 вересня 2026, 10:13
У Києві БпЛА впав на бізнес-центр: спалахнула пожежа
23 вересня 2026, 10:03
Зустріч Зеленського і Трампа: тиск на Київ та тінь Пекіна
23 вересня 2026, 09:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Микола Княжицький
Всі блоги »