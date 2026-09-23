Україна вже втратила майже половину всіх складських приміщень за даними Finance Times. І тількі за останній час – з початку масованого застосування реактивних шахедів – втратила половину від цієї половини.

Україна вже втратила майже половину всіх складських приміщень за даними Finance Times. І тількі за останній час – з початку масованого застосування реактивних шахедів – втратила половину від цієї половини.

Удар по продуктових складах на Одещині вночі 21 вересня. Фото: ОВА

Президент лікує прогалини в ППО анонсами нових реактивних дронів-перехоплювачів. Вчора за їх допомогою вже збили два реактивних шахеда. Але навіть якщо кількість збитих цілей буде зростати кожен день в геометричній прогресії, ми втратимо всі склади раніше, ніж ворог втратить шахеди, виробництво яких також нарощується з кожним днем.

Знову чиїсь недбалість, недалекоглядність і тупість перетворюють на "перемогу" – нібито і не було відомо про реактивні шахеди ще півтора року тому. Знову замість системних, правильних рішень на кшталт малих ЗРК з дешевими ракетами пропонується чергове "ноу-хау", черговий "унікальний" "український триколісний велосипед" в вигляді "дронів-перехоплювачів", які так цінує наше вище військово-політичне керівництво, яке ніколи не мало базових знань в точних науках і техніці.

Наслідком цієї катастрофічної помилки в організації ППО стане втрата не тільки всіх останніх складів на протязі найближчих місяців, а й цілих секторів економіки, робочих місць, доходів населення і надходжень до бюджету.

Ніхто за це не покараний, ніякої роботи над помилками не зроблено. За все заплатить бізнес і населення, яке сьогодні з задоволенням в черговий раз проковтнуло пігулки надії на нову "диво-зброю", яка не врятує.

На протилежному полюсі – москва, яка зовсім не "палає", як стверджують пропагандистські канали, і ППО москви не "пробито", незважаючи на най-наймасованішу атаку в історії, і тільки тому, що москву охороняють ракети, а не дрони-перехоплювачі. Ракети, які діють автоматично, не залежать від погоди, від втоми і кваліфікації оператора, які з математичної точністю збивають все, що летить і намагається "пробити ППО" москви.

Проте, наш велосипед – найкращий велосипед в світі. Заради нього не шкода і економіки.