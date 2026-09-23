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23 вересня 2026, 18:28

У Києві агента спецслужб РФ і Білорусі засудили до 15 років тюрми за держзраду

23 вересня 2026, 18:28
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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У Києві 49-річного місцевого жителя засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними прокуратури, чоловік співпрацював із представниками білоруських та російських спецслужб і передавав їм розвідувальні дані про українських військових та об’єкти критичної інфраструктури столиці.

Прокурори Офісу Генерального прокурора довели, що співпраця чоловіка зі спецслужбами розпочалася у травні 2025 року. Він листувався з їхніми представниками у Telegram, а увагу до себе привернув прокремлівськими коментарями у Telegram-каналах.

У жовтні 2025 року, за даними обвинувачення, киянин почав виконувати розвідувальні завдання. Він збирав інформацію про розташування об’єктів у Києві та передавав їхні координати представникам спецслужб.

Зокрема, чоловік знімав на камеру мобільного телефону периметр однієї з київських ТЕЦ. Відео він робив із вікна власної квартири. Після російських обстрілів засуджений також проводив дорозвідку поблизу об’єкта, щоб зібрати інформацію про його технічний стан та наслідки ударів.

Крім того, чоловік фотографував місця розташування українських військовослужбовців та передавав дані про їхні локації. Інформацію надсилав через Telegram-канали та чат-боти, які використовували російські й білоруські спецслужби. Серед них, за даними прокуратури, був чат-бот прикордонного комітету Республіки Білорусь.

За виконання розвідувальних завдань чоловік розраховував на подальшу "евакуацію" з України. До можливого незаконного перетину державного кордону він почав готуватися заздалегідь — зібрав тактичний рюкзак із необхідними речами.

Правоохоронці викрили його діяльність та затримали за місцем проживання у Києві.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.

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