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23 вересня 2026, 19:15

Загинули батьки і 10-річна дитина: апеляційний суд покарав винуватця жахливої аварії на трасі Київ-Одеса

23 вересня 2026, 19:15
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Фото: Київська обласна прокуратура
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Київський апеляційний суд залишив без змін вирок водієві вантажівки, який спричинив смертельну ДТП на автодорозі Київ–Одеса. Внаслідок аварії загинули троє людей — водій легковика, його пасажирка та їхня 10-річна дитина. Чоловік проведе за ґратами 8 років

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

ДТП сталася у серпні 2025 року поблизу села Гостра Могила Білоцерківського району Київської області. За матеріалами справи, водій вантажівки не був уважним, не врахував дорожню обстановку та виїхав на узбіччя.

Там вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем, який перебував у нерухомому стані на узбіччі дороги.

Унаслідок зіткнення водій легковика, його пасажирка та 10-річна дитина загинули на місці.

Дії водія кваліфікували за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, якщо такі дії спричинили загибель кількох людей.

Суд першої інстанції призначив чоловікові 8 років позбавлення волі та на три роки позбавив його права керувати транспортними засобами.

Крім того, суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих. Із засудженого мають стягнути компенсацію моральної шкоди та витрат на поховання загиблих на загальну суму 3 852 863 гривні.

Захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу, однак Київський апеляційний суд її не задовольнив.

Ухвалою від 16 вересня 2026 року апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Таким чином, 8-річний строк позбавлення волі та інші визначені судом покарання залишаються чинними.

Нагадаємо,що у Тернополі суд обрав запобіжний захід 21-річному водієві Porsche Cayenne, який, за даними слідства, спричинив ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка взяли під варту без права внесення застави.

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