Масштабна ДТП з таксі в Києві: загалом пошкоджено 7 автівок

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У Києві на проспекті Миколи Бажана водій таксі Bolt сьогодні вдень спровокував масштабну аварію

Про це повідомляє телеграм-канал "Типовий Київ", передає RegioNews.

В результаті інциденту істотних пошкоджень зазнали шість автівок та машина порушника. Карколомну автотрощу біля станції метро "Харківська" та її наслідки зафільмували свідки.

Свідки стверджують, що водій таксі їхав на шаленій швидкості й у якийсь момент не впорався з керуванням.

Він здійснив перекидання і зачепив дві автівки. Після цього його машина вилетіла на стоянку, де вщент розтрощила ще чотири автомобілі. Зрештою авто таксиста зупинилося дороги дриґом.

На щастя, в результаті аварії ніхто не загинув. На місце події для розслідування прибула поліція, два екіпажі ДСНС та швидка допомога.

За попереденьою інформацією, за кермом таксі нібито був іноземець, який не розумів ні української, ні англійської. Він спровокував аварійну ситуацію, коли вирішив різко перелаштуватися з лівого у правий ряд. Чоловік мчав на швидкості понад 100 кілометрів на годину й постійно маневрував між рядами.

Як повідомлялося, на Запоріжжі п'яний водій на смерть збив жінку та втік з місця ДТП.