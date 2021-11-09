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09 ноября 2021, 18:23 3

Масштабное ДТП с такси в Киеве: всего повреждено 7 автомобилей

09 ноября 2021, 18:23 3
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Фото Telegram-канал dtp.kiev.ua
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В Киеве на проспекте Николая Бажана водитель такси Bolt сегодня днем спровоцировал масштабную аварию

Об этом сообщает телеграм-канал "Типичный Киев", передает RegioNews.

В результате инцидента существенные повреждения получили шесть автомобилей и машина нарушителя. Сногсшибательную автотрощу возле станции метро "Харьковская" и ее последствия сняли свидетели.

Свидетели утверждают, что водитель такси ехал на бешеной скорости и в какой-то момент не справился с управлением.

Он совершил опрокидывание и задел две машины. После этого его машина вылетела на стоянку, где вдребезги разбила еще четыре автомобиля. В конце концов авто таксиста остановилось дороги дрыгом.

К счастью, в результате аварии никто не погиб. На место происшествия для расследования прибыла полиция, два экипажа ГСЧС и скорая помощь.

По предварительной информации, за рулем такси якобы был иностранец, который не понимал ни украинского, ни английского. Он спровоцировал аварийную ситуацию, когда решил резко перестроиться из левого в правый ряд. Мужчина мчался на скорости более 100 километров в час и постоянно маневрировал между рядами.

Как сообщалось, на Запорожье пьяный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП.

Также вчера на Киевщине машина съехала в кювет: есть пострадавшие.

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