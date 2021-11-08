На Київщині автівка з'їхала у кювет: є постраждалі

Нацполіція

У неділю між селами Русанів та Гоголів Київської області сталося ДТП. 40-річний водій автомобіля "Subaru Impreza" не впорався з керуванням і з'їхав у кювет

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 73-річний та 70-річна пасажири отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до лікарні.

На місці події працювали працівники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції та медики.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині сталося ДТП. Авто врізалося у зупинку. В результаті пригоди постраждала 30-річна жінка.