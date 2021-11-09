08:59  09 листопада
В Україні новий рекорд смертності від коронавірусу за добу
08:21  09 листопада
Ляшко розповів про "ковідну амністію": що це та кому потрібно
08:06  09 листопада
На Донбасі за добу зафіксовано п'ять порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
09 листопада 2021, 10:39 3

У Черкаській області дружина ножем вбила чоловіка

09 листопада 2021, 10:39 3
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У Черкаській області жінка під час сварки поранила чоловіка ножем, внаслідок чого він помер

Як повідомили у поліції області, вона вдарила його двічі у спину. Від отриманих травм він помер, пише RegioNews.

Пара посварилася. 58-річна жінка схопилася за ножа та завдала два удари в спину своєму чоловікові. Це сталося в будинку, де вони мешкали.

61-річний чоловік не вижив, лікарі констатували його смерть.

Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У скоєному вона зізналась. Тепер їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, нещодавно у Чернігові знайшли чоловіка, який 1,5 місяці жив у квартирі з мертвою дружиною.

смерть убивство поліція Черкаська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua