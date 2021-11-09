У Черкаській області дружина ножем вбила чоловіка

У Черкаській області жінка під час сварки поранила чоловіка ножем, внаслідок чого він помер

Як повідомили у поліції області, вона вдарила його двічі у спину. Від отриманих травм він помер, пише RegioNews.

Пара посварилася. 58-річна жінка схопилася за ножа та завдала два удари в спину своєму чоловікові. Це сталося в будинку, де вони мешкали.

61-річний чоловік не вижив, лікарі констатували його смерть.

Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У скоєному вона зізналась. Тепер їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, нещодавно у Чернігові знайшли чоловіка, який 1,5 місяці жив у квартирі з мертвою дружиною.