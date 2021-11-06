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Під Одесою невідомі напали на депутата з Херсонщини, він у важкому стані
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06 листопада 2021, 15:07 816

Під Одесою невідомі напали на депутата з Херсонщини, він у важкому стані

06 листопада 2021, 15:07 816
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Фото Нацполіції
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У передмісті Одеси невідомі напали на депутата однієї з ОТГ Херсонщини та його дружину, чоловік перебуває у важкому стані

Про це повідомляє поліція Одеської області, передає RegioNews.

Подія сталася у передмісті Одеси. Невідомі зупинили автомобіль подружжя, напали на нього і спричинили тілесні ушкодження водію і пасажирці, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалий чоловік перебуває у важкому стані в медичному закладі, за його життя борються лікарі.

Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

За даними одеського видання "Думська", постраждав депутат Мирненської ОТГ, аграрій.

Як повідомлялося, на Одещині затримали братів, які готували напад на пенсіонерку.

ОТГ напад депутат Побиття Одеська область Херсонська область

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