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09 листопада 2021, 15:01 4

"Укрзалізниця" передасть пасажирські перевезення в управління Deutsche Bahn

09 листопада 2021, 15:01 4
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Фото з відкритих джерел
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"Укрзалізниця" передасть пасажирські перевезення в управління Deutsche Bahn наступного року. На сьогодні німецька компанія надає українській стороні консультаційні послуги

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на форумі "Україна 30", передає RgioNews.

За планом ми передаємо пасажирські перевезення в управління Deutsche Bahn Consulting з наступного року, - зазначив він.

Міністр додав, що у німецької компанії є такий досвід в Казахстані, і він є успішним.

Відомо, що в серпні УЗ підписала договір з Deutsche Bahn для розвитку пасажирських перевезень

Меморандум з Deutsche Bahn було укладено в лютому 2020 року. Очікувалося, що менеджерів німецької компанії залучать до управління УЗ за допомогою призначення на керівні посади в правлінні та наглядовій раді.

Як повідомлялося, з 1 грудня в "Укрзалізниці" підвищать зарплати працівникам.

Також відомо, що 26 жовтня Кабмін затвердив новий склад правління "Укрзалізниці".

Укрзализныця Мінінфраструктури Олександр Кубраков пасажирські перевезення

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