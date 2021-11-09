Посадовців Одещини викрили на масштабних махінаціях із нерухомістю Мінінфраструктури

Фото: з відкритих джерел

Служба безпеки України викрила протиправну діяльність посадовців Одеської філії державного підприємства, що входить до сфери управління Міністерства інфраструктури

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За даними слідства, посадовці державного підприємства з обслуговування автотранспортних засобів, зловживаючи службовим становищем, неправомірно передали місцевим підприємцям понад 1000 квадратних метрів офісних та складських приміщень.

Фактично підприємці два роки використовували ці площі для ведення "бізнесу", але оплата за орендну йшла не в дохід держави, а напряму посадовцям цього держпідприємства.

Будівельно-технічна експертиза засвідчила, що внаслідок протиправних дій державі було завдано збитки на понад 10 млн грн.

Наразі колишньому виконуючому обов’язки директора філії повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України викрила посадовців структурного підрозділу Одеської міськради на корупційних зловживаннях.