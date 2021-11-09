08:59  09 листопада
В Україні новий рекорд смертності від коронавірусу за добу
13:50  09 листопада
В аеропорту "Бориспіль" знову виявили підроблені COVID-сертифікати
08:06  09 листопада
На Донбасі за добу зафіксовано п'ять порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
09 листопада 2021, 13:52 11

Посадовців Одещини викрили на масштабних махінаціях із нерухомістю Мінінфраструктури

09 листопада 2021, 13:52 11
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України викрила протиправну діяльність посадовців Одеської філії державного підприємства, що входить до сфери управління Міністерства інфраструктури 

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За даними слідства, посадовці державного підприємства з обслуговування автотранспортних засобів, зловживаючи службовим становищем, неправомірно передали місцевим підприємцям понад 1000 квадратних метрів офісних та складських приміщень.

Фактично підприємці два роки використовували ці площі для ведення "бізнесу", але оплата за орендну йшла не в дохід держави, а напряму посадовцям цього держпідприємства.

Будівельно-технічна експертиза засвідчила, що внаслідок протиправних дій державі було завдано збитки на понад 10 млн грн.

Наразі колишньому виконуючому обов’язки директора філії повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України викрила посадовців структурного підрозділу Одеської міськради на корупційних зловживаннях.

Одеса СБУ Мінінфраструктури Нерухомість підприємці

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram