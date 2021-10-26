Кабмін затвердив новий склад правління "Укрзалізниці"

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Кабінет міністрів України своїм рішенням від 25 жовтня 2021 року затвердив новий склад правління АТ "Укрзалізниця"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр УЗ.

Так, згідно з постановою уряду № 1101 від 25 жовтня, головою правління компанії призначено Олександра Камишіна, який до цього виконував обов’язки очільника компанії.

Членами правління призначено Григорія Бойка та Євгена Лященка. Крім того, уряд затвердив на посадах членів правління АТ "Укрзалізниця" Ореста Логунова, Олександра Перцовського та Романа Черніцького.

Вказаний склад правління "Укрзалізниці" призначено тимчасово, на період до прийняття загальними зборами акціонерів (за поданням нового складу наглядової ради) рішення щодо формування правління.

Крім того, уряд припинив повноваження членів правління "Укрзалізниці" Франтішека Буреша та Івана Юрика та звільнив від виконання обов’язків члена правління Івана Синякова.

Нагадаємо, раніше у Кабміні розповіли, що повноваження Сергія Лещенка як члена правління АТ "Укрзалізниця" пропонується продовжити до моменту обрання нових представників держави в наглядовій раді, але не пізніше ніж 31 грудня 2021 року.