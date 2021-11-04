В "Укрзалізниці" підвищать зарплати працівникам

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"Укрзалізниця" з 1 грудня підвищить залізничникам заробітну плату на 10%

Як пише RegioNews, про це повідомила пресслужба УЗ з посиланням на слова голови правління Олександра Камишіна.

Він зазначив, що підвищення тарифних ставок та посадових окладів стало можливим завдяки "позитивним операційним та фінансовим результатам останніх місяців".

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" не планує у наступному році підвищувати вартість квитків.