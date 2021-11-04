В "Укрзалізниці" підвищать зарплати працівникам
"Укрзалізниця" з 1 грудня підвищить залізничникам заробітну плату на 10%
Як пише RegioNews, про це повідомила пресслужба УЗ з посиланням на слова голови правління Олександра Камишіна.
Він зазначив, що підвищення тарифних ставок та посадових окладів стало можливим завдяки "позитивним операційним та фінансовим результатам останніх місяців".
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" не планує у наступному році підвищувати вартість квитків.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського