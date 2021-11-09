Зеленський обіцяє 500 нових пасажирських вагонів впродовж двох років
Впродовж двох наступних років парк пасажирських вагонів "Укрзалізниці" поповниться 500 вагонами українського виробництва. Обговорюється можливість збільшення цієї кількості до 600 вагонів
Про це пише RegioNews з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час форуму "Велике будівництво: нова залізниця".
"Цього року УЗ отримає 20 нових спальних вагонів - перші з анонсованої сотні. У планах - за два наступні роки збудувати ще 500 таких вагонів. Це сучасні 500 наших українських купейних вагонів, за які не соромно", - сказав президент.
Нові вагони будуть збудовані на Крюківському вагонобудівному заводі, що раніше вже отримав замовлення на виробництво 100 вагонів, 20 з яких буде поставлено УЗ до кінця року.
Загалом перша партія вагонів включає 51 купейний вагон, 12 спальних вагонів, 20 купейних вагонів, пристосованих для перевезення пасажирів з інвалідністю у колісному кріслі, а також 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю у колісному кріслі з окремим купе начальника поїзда.
1 жовтня перші п'ять вагонів із цієї партії "Укрзалізниця" вже отримала.
Окрім цього, як повідомив Зеленський, зараз "Укрзалізниця" веде закупівлю приміських поїздів для проєкту City Express.