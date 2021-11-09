"Укрзализныця" передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn
"Укрзализныця" передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn в следующем году. На сегодня немецкая компания предоставляет украинской стороне консультационные услуги
Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков на форуме "Украина 30", передает RgioNews.
По плану мы передаем пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn Consulting со следующего года, - отметил он.
Министр добавил, что у немецкой компании есть такой опыт в Казахстане, и он является успешным.
Известно, что в августе УЗ подписала договор с Deutsche Bahn для развития пассажирских перевозок
Меморандум с Deutsche Bahn был заключен в феврале 2020 года. Ожидалось, что менеджеров немецкой компании привлекут к управлению УЗ посредством назначения на руководящие должности в правлении и наблюдательном совете.
Как сообщалось, с 1 декабря в "Укрзализныце" повысят зарплаты работникам.