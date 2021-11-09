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09 ноября 2021, 15:01 4

"Укрзализныця" передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn

09 ноября 2021, 15:01 4
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Фото из открытых источников
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"Укрзализныця" передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn в следующем году. На сегодня немецкая компания предоставляет украинской стороне консультационные услуги

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков на форуме "Украина 30", передает RgioNews.

По плану мы передаем пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn Consulting со следующего года, - отметил он.

Министр добавил, что у немецкой компании есть такой опыт в Казахстане, и он является успешным.

Известно, что в августе УЗ подписала договор с Deutsche Bahn для развития пассажирских перевозок

Меморандум с Deutsche Bahn был заключен в феврале 2020 года. Ожидалось, что менеджеров немецкой компании привлекут к управлению УЗ посредством назначения на руководящие должности в правлении и наблюдательном совете.

Как сообщалось, с 1 декабря в "Укрзализныце" повысят зарплаты работникам.

Также известно, что 26 октября Кабмин утвердил новый состав правления "Укрзализныци".

Укрзализныця Мининфраструктуры Александр Кубраков пассажирские перевозки

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