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09 листопада 2021, 13:58 5

Набули чинності норми закону щодо жорстокого поводження з тваринами і порушень правил утримання собак і котів

09 листопада 2021, 13:58 5
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Фото з відкритих джерел
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В Україні набув чинності закон, який збільшує штрафи за вигул собак без повідків і намордників. Також цим законом забороняється робота пересувних зоопарків і виставок

Про це повідомляється на сайті Верховної ради, передає RegioNews.

Згідно зі змінами, вигул собак без повідків і намордників (крім порід, не внесених до списку небезпечних) або в не відведених для цього місцях, а також неприбирання власником екскрементів своєї тварини тягнуть попередження або штраф від 170 до 340 гривень. Для посадових осіб - попередження або штраф від 340 до 850 гривень.

Якщо порушення вчиняється повторно протягом року, то штраф для фізичної особи збільшується до 340-510 гривень, для посадової - до 510-1020 гривень.

Якщо порушення супроводжується нанесенням шкоди здоров'ю людини або його майну, то фізичній особі загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень з конфіскацією тварин, посадовим особам - від 3400 до 5100 гривень з конфіскацією тварин.

Крім того, до повноважень місцевої влади у сфері захисту тварин від жорстокого поводження віднесли вжиття заходів та забезпечення заборони пересувних звіринців, пересувних зоопарків, пересувних виставок диких тварин та іншої забороненої законом діяльності.

Як повідомлялося, у Харкові пенсіонерку на смерть загризли собаки.

Раніше на Дніпропетровщині школярку за обличчя покусав собака.

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