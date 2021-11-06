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06 листопада 2021, 13:59 693

Перевірки COVID-сертифікатів є законними – МОЗ

06 листопада 2021, 13:59 693
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Фото з відкритих джерел
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Перевірки COVID-сертифікатів є законними, оскільки не містять таємниці

Це стверджує пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

За законом пацієнт має право на таємницю лише про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

Тобто медична таємниця містить звернення до лікаря чи діагноз, а в документах про вакцинацію цих жодних відомостей немає. Таким чином, правоохоронці під час перевірок дотримання карантинних правил можуть вимагати у громадян пред’явити COVID-сертифікат, не порушуючи при цьому закон, - йдеться в повідомленні.

У МОЗ наголошують, що норма про наявність документу про вакцинацію не поширюється на відвідування банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на будь-якому рівні епіднебезпеки. Тобто у вказаних закладах ніхто не може перевіряти у відвідувачів наявність документу про щеплення.

Водночас, чинні карантинні норми передбачають, що на червоному рівні епіднебезпеки працювати можуть лише ті громадські заклади, де 100% персоналу та відвідувачів вакциновані або мають негативний тест на COVID-19. Тобто у вказаних закладах вже йдеться про можливість перевірки документу про щеплення або негативного тесту на COVID-19.

Для того, щоб обмеження жовтого чи червоних рівнів не стосувались громадських закладів чи масових заходів, співробітники чи організатор мають перевірити відповідні документи у відвідувачів, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Рада обмежила доступ до будівлі парламенту та комітетів для невакцинованих.

Також відомо, що у "червоних" областях посилено перевірятимуть COVID-сертифікати.

Окрім цього, відомо, що ОАСК призначив дату засідання з розгляду скарги на обов'язкову вакцинацію.

закон перевірки МОЗ covid-сертифікат

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