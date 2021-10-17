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17 жовтня 2021, 10:52 325

У Харкові пенсіонерку на смерть загризли собаки

17 жовтня 2021, 10:52 325
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Фото: Рixabay
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У Харкові 81-річну жительку Новобаварського району, за попередньою інформацією, загризли собаки

Як пише RegioNews, про це розповіли у відділі комунікації поліції області.

Близько 17:00 на "102" зателефонувала жінка та повідомила, що знайшла тіло своєї сусідки, яку загризли собаки.

"За адресою виїжджали керівництво і слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Харківського РУП № 3. Поліцейські встановили особу загиблої. Це 81-річна мешканка будинку. Загибла та її донька утримували у домоволодінні п'ять собак бійцівської породи", - повідомили правоохоронці.

Зараз відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Поліція розслідує обставини смерті.

Нагадаємо, нещодавно у Запоріжжі собака до смерті загриз жінку.

Також повідомлялося, що у Дніпрі бійцівський пес покусав дитину і поліцейського.

смерть собака поліція Харків

 
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