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14 вересня 2021, 18:26 260

На Дніпропетровщині школярку за обличчя покусав собака

14 вересня 2021, 18:26 260
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Фото: газета "Нові Рубежі - Криничанський район"
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В селищі Кринички Дніпропетровської області домашній собака напав на 14-річну дівчину, яка йшла вулицею, й покусав за обличчя

Про це пише RegioNews з посиланням на газету у соцмережі "Нові Рубежі - Криничанський район".

Мама дівчинки Наталія розповіла, що у дитини дві рвані рани на щоці й губі. Тієї ж ночі її доньку прооперували у третій міській дитячій лікарні Дніпра. Зараз стан дівчинки задовільний. Проте медики говорять, що шрами на обличчі можуть залишитися і надалі потрібно буде робити пластичну операцію.

Також є побоювання стосовно того, чи не виявиться сказ у собаки, який покусав дитину.

Поліція знайшла господарів собаки - вони від відповідальності не відмовляються і готові сплатити постраждалій дитині за лікування.

11 вересня о 18:30 год. у Криничках в районі стадіона біля вулиці Шкільної великий собака, який зірвався з прив’язі,...

Posted by Газета "Нові рубежі" - Криничанський район on Monday, September 13, 2021

Нагадаємо, у Запоріжжі собака до смерті загриз жінку.

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