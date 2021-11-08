У Чернівцях скажена білка покусала людей
У Чернівцях скажена білка покусала двох людей
Як повідомили у пресцентрі Чернівецької міської ради, у місті на карантині перебувають дві вулиці, ще одна та парк є зоною ризику, пише RegioNews.
Зокрема, карантинні обмеження були накладені на вулицю Першотравневу та провулок Топорівський.
Також зоною ризику оголосили вулицю Садову та парк культури й відпочинку імені Шевченка.
Як додають у міськраді, сама тварина померла, а потерпілі наразі проходять курс імунізації проти сказу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Черкасах 42-річного чоловіка покусала скажена куниця.
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