У Чернівцях скажена білка покусала людей

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У Чернівцях скажена білка покусала двох людей

Як повідомили у пресцентрі Чернівецької міської ради, у місті на карантині перебувають дві вулиці, ще одна та парк є зоною ризику, пише RegioNews.

Зокрема, карантинні обмеження були накладені на вулицю Першотравневу та провулок Топорівський.

Також зоною ризику оголосили вулицю Садову та парк культури й відпочинку імені Шевченка.

Як додають у міськраді, сама тварина померла, а потерпілі наразі проходять курс імунізації проти сказу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Черкасах 42-річного чоловіка покусала скажена куниця.