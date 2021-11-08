В Одесі СБУ спіймала чиновників міськради на хабарі за видачу дозволів

Фото СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За версією слідства, чиновники вимагали хабарі за видачу дозволів на розміщення тимчасових споруд

Посадовці одного з комунальних підприємств міськради "обклали даниною" одеситів за безперешкодне розміщення тимчасових споруд на території міста, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, правоохоронці задокументували вимагання зловмисниками 1 тисячі доларів США неправомірної вигоди від місцевого мешканця за надання дозвільних документів на встановлення МАФу.

Правоохоронці затримали на "гарячому" двох комунальників після отримання всієї суми хабаря.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання їм запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Як повідомлялося, 29 жовтня СБУ затримала лобіста, який "стимулював" нардепа: "сто тисяч за поправку".

Тоді ж поліцейського Київської області затримали на вимаганні 90 тисяч гривень хабаря.