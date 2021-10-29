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29 жовтня 2021, 21:14 97

"Сто тисяч за поправку": СБУ затримала лобіста, який "стимулював" нардепа

29 жовтня 2021, 21:14 97
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Служба безпеки України затримала "лобістів" шоу-бізнесу, які попросили депутатів пролобіювати "необхідну" поправку за винагороду.

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм спецслужби

За данними слідства, за внесення "потрібної" правки та відтермінування законопроекту, зловмисники обіцяли народному обранцю $100 тис. щороку.

Чоловік, що пропонував хабар, – керівник організації, яка опікується авторськими правами музичних виконавців на території України.

"Фактично ця організація збирає гроші з усіх закладів, де грає музика…Передбачалося, що вона передає більшу частину коштів виконавцям – оскільки вони мають авторські права. Утім, користуючись монопольним становищем на ринку, зловмисник створив декілька "компаній-прокладок", - зазначають у спецслужбі

Оскільки у Верховній Раді зареєструвано законопроект №5572 "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав", який фактично ліквідовує вказану схему, її керівник пішов на підкуп народних депутатів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

СБУ депутати підозра Авторські права

 
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