На Сумщині викрили масштабну схему з розкрадання мільйонів гривень оборонного підприємства

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На Сумщині контррозвідка Служби безпеки України викрила групу осіб, які організували схему постачання оборонному авіаційному підприємству "Авіакон" неякісного обладнання під виглядом нового

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, комерційні структури уклали контракти з державним оборонним підприємством "Авіакон" на постачання військового обладнання, намагаючись незаконно привласнити 2,5 млн грн.

Неякісне устаткування мало використовувати оборонне підприємство під час ремонту вертольотів для потреб Міністерства оборони України", - йдеться у повідомленні.

Контррозвідка наразі перевіряє інформацію щодо постачання ділками за подібними схемами неякісної продукції військового призначення на близько 15 млн грн іншим підприємствам оборонного комплексу України.

Під час санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили:

технічну документацію з ознаками підробки,

докази протиправної діяльності.

Також правоохоронці вилучили неякісне військове обладнання, яке мали встановити на військову техніку.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки України викрили службових осіб Департаменту комунальної власності міста Києва. Їх підозрюють у привласненні 12 млн грн, призначених на цифрову трансформацію.