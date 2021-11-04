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04 листопада 2021, 11:04 153

На Сумщині викрили масштабну схему з розкрадання мільйонів гривень оборонного підприємства

04 листопада 2021, 11:04 153
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Фото: з відкритих джерел
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На Сумщині контррозвідка Служби безпеки України викрила групу осіб, які організували схему постачання оборонному авіаційному підприємству "Авіакон" неякісного обладнання під виглядом нового

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, комерційні структури уклали контракти з державним оборонним підприємством "Авіакон" на постачання військового обладнання, намагаючись незаконно привласнити 2,5 млн грн.

Неякісне устаткування мало використовувати оборонне підприємство під час ремонту вертольотів для потреб Міністерства оборони України", - йдеться у повідомленні.

Контррозвідка наразі перевіряє інформацію щодо постачання ділками за подібними схемами неякісної продукції військового призначення на близько 15 млн грн іншим підприємствам оборонного комплексу України.

Під час санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили:

  • технічну документацію з ознаками підробки,
  • докази протиправної діяльності.

Також правоохоронці вилучили неякісне військове обладнання, яке мали встановити на військову техніку.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки України викрили службових осіб Департаменту комунальної власності міста Києва. Їх підозрюють у привласненні 12 млн грн, призначених на цифрову трансформацію.

Міноборони військова техніка ремонт Сумська область СБУ

 
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