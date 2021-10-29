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29 жовтня 2021, 11:54 459

Поліцейського Київської області затримали на вимаганні 90 тисяч гривень хабаря

29 жовтня 2021, 11:54 459
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Фото: з відкритих джерел
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У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що хабар планував отримати один із посадовців Бучанського районного управління поліції Київщини. Під час передачі коштів його затримали

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні МВС.

Поліцейський вимагав 3 500 доларів у чоловіка за повернення йому вилученого автомобіля та звільнення від кримінальної відповідальності за фактом скоєної ДТП", - йдеться у повідомленні.

Під час отримання другої частини вищезазначеного хабаря – 70 000 гривень – майора поліції затримали з речовими доказами.

У службовому кабінеті поліцейського та за місцем мешкання проведено санкціоновані обшуки. Вилучено майже 23 000 доларів, серед яких і кошти, отримані поліцейським на першій передачі неправомірної вигоди.

Фігурантові оголошено про підозру. У разі доведення вини йому може загрожувати до 10-ти років позбавлення волі. Наразі поліцейський затриманий.

Нагадаємо, що на початку жовтня на Київщині поліцейський за даними Державного бюро розслідувань за гроші відпустив підозрюваного.

хабар МВС кримінальна справа затримання поліція

 
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