Поліцейського Київської області затримали на вимаганні 90 тисяч гривень хабаря
У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що хабар планував отримати один із посадовців Бучанського районного управління поліції Київщини. Під час передачі коштів його затримали
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні МВС.
Поліцейський вимагав 3 500 доларів у чоловіка за повернення йому вилученого автомобіля та звільнення від кримінальної відповідальності за фактом скоєної ДТП", - йдеться у повідомленні.
Під час отримання другої частини вищезазначеного хабаря – 70 000 гривень – майора поліції затримали з речовими доказами.
У службовому кабінеті поліцейського та за місцем мешкання проведено санкціоновані обшуки. Вилучено майже 23 000 доларів, серед яких і кошти, отримані поліцейським на першій передачі неправомірної вигоди.
Фігурантові оголошено про підозру. У разі доведення вини йому може загрожувати до 10-ти років позбавлення волі. Наразі поліцейський затриманий.
Нагадаємо, що на початку жовтня на Київщині поліцейський за даними Державного бюро розслідувань за гроші відпустив підозрюваного.