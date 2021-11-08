У Харкові затримали шпигунів, які крали матеріали таємних військових розробок

Фото: Сайт СБУ

У Харкові співробітники Служби безпеки затримали двох шпигунів та запобігли витоку за кордон матеріалів таємних військових розробок

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

"Контррозвідники СБУ викрили та затримали у Харкові іноземця і громадянина України, які працювали в інтересах спецслужб однієї з країн Східної Азії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що їх затримали після одержання матеріалів, які становлять державну таємницю.

Зокрема, контррозвідники встановили, що іноземний громадянин, який тривалий час перебуває в Україні, здійснював цілеспрямовану шпигунську діяльність з отримання таємних відомостей у сфері матеріалознавства, які мають військове призначення.

"Іноземець встановлював контакти з вітчизняними фахівцями в цій сфері, здійснював спроби їх залучення до конфіденційного співробітництва. Також слідством встановлено, що іноземний громадянин за грошову винагороду залучив для отримання таємних відомостей громадянина України", - розповіли в СБУ.

Зараз іноземцю повідомлено про підозру за ст. 114 (шпигунство) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його спільнику - громадянину України - повідомлено про підозру у державній зраді (ст. 111 КК України) і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, днями у центрі Харкова за підозрою у шпигунстві затримали в'єтнамця.