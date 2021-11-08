В Одессе СБУ поймала чиновников горсовета на взятке за выдачу разрешений

Фото СБУ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По версии следствия, чиновники требовали взятки за выдачу разрешений на размещение временных сооружений

Должностные лица одного из коммунальных предприятий горсовета "обложили данью" одесситов за беспрепятственное размещение временных сооружений на территории города, - говорится в сообщении.

В частности, правоохранители задокументировали вымогательство злоумышленниками 1 тысячи долларов США неправомерной выгоды от местного жителя за предоставление разрешительных документов на установку МАФа.

Правоохранители задержали на "горячем" двух коммунальщиков после получения всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании им меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, 29 октября СБУ задержала лоббиста, который "стимулировал" нардепа: "сто тысяч за поправку".

Тогда же полицейского Киевской области задержали на вымогательстве 90 тысяч гривен взятки.