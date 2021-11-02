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02 листопада 2021, 15:08 690

Єпископа, який у Києві побив жінку, відсторонили від виконання архієрейських обов’язків

02 листопада 2021, 15:08 690
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Фото: скріншот з відео
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Розгляд справи про обвинувачення єпископа ПЦУ у побитті жінки переданий Священному Синоду для винесення належного рішення

Про це йдеться у розпорядженні Предстоятеля ПЦУ, яке оприлюднив на своїй Facebook-сторінці заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря, передає RegioNews.

Предстоятель Православної Церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній видав Розпорядження у зв‘язку з порушенням, вчиненим єпископом Адріаном (Куликом).

Враховуючи публічні свідчення, на підставі яких титулярний єпископ Шепетівський Адріан (Кулик) підлягає обвинуваченню в порушенні, за яке канонічними правилами передбачене суворе покарання […] –

визначаю:

1. На період проведення розслідування у справі з 2 листопада 2021 р. відсторонити титулярного єпископа Шепетівського Адріана (Кулика) від виконання архієрейських обов’язків та благословити йому утриматися від звершення публічних богослужінь;

2. Передати розгляд справи Священному Синоду для винесення належного рішення, - йдеться в розпорядженні.

Як повідомлялося, у Києві єпископ накинувся на жінку через собаку, бив та принижував.

Священник пцу Побиття покарання Епіфаній

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