Побиття мітингарів у Запоріжжі можуть завтра обговорити в Раді під час "Години запитань до уряду" – нардеп

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У Запоріжжі під час мітингу "антивакцинаторів" поліція застосувала силу проти мітингувальників. Ситуацію можуть завтра обговорити в Раді під час "Години запитань до уряду"

Про це розповів нардеп від партії "Слуга народу" Роман Соха у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

Вчора по всій країні проходили "антивакцинаторські" мітинги, і в Києві вони були досить великі. Перекривали рух, був колапс, але пальцем ніхто й нікого не чіпав. Зовсім інша ситуація сталася в Запоріжжі. Там поліція вчинила злочин відносно тих людей, які вийшли на мітинг. Їх жорстоко побили. Людину, яка лежить на підлозі, довелося реанімувати протягом 15 хвилин, тому що вона навіть не дихала. Це робили самі співробітники поліції, які дуже сильно перелякалися, що ця людина може померти, — розповів нардеп.

Соха повідомив, що ситуацію в Запоріжжі можуть завтра обговорити в Раді під час "Години запитань до уряду".

Тому завтра у нас буде так звана "Година запитань до уряду", я підійматиму питання, яке стосується міністра МВС. Я ставитиму питання, щоб ось ці люди, які брали безпосередньо участь у побитті, були покарані, були звільнені, — сказав парламентарій.

Також він додав, що понести покарання можуть і керівники Запорізької області.

Я ставитиму питання про те, щоб понесли покарання і були звільнені безпосередньо керівники, які віддали цей наказ... Якщо в процесі розслідування буде інформація, що такий наказ був відданий керівниками області, значить, їм теж нічого робити на своїх місцях, — сказав він.

Як повідомлялося, у Запоріжжі розслідуватимуть законність дій поліцейських, які затримували учасників мітингу антивакцинаторів. У Запоріжжі під час затримання поліцією упав один з учасників мітингу противників вакцинації під стінами ОДА, призначене службове розслідування.