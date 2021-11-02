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02 листопада 2021, 15:29 84

На Одещині затримали братів, які готували напад на пенсіонерку

02 листопада 2021, 15:29 84
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В Одеській області поліцейські затримали 25 і 35-річного чоловіків на місці злочину, в будинку пенсіонерки. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

До домоволодіння потерпілої чоловіки приїхали пізно вночі. За допомогою драбини вони пробралися через паркан на подвір’я приватного будинку, піднялися на другий поверх та, віджавши вікно, проникли на горище", - розповіли правоохоронці.

Оперативники спільно з працівниками слідчого управління та за силової підтримки бійців спецпідрозділу "КОРД" затримали чоловіків.

Поліцейські вилучили у правопорушників речові докази причетності до злочину, а їх самих затримали. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що у Житомирській області до оселі 67-річної жительки Брусилівської громади проникли двоє чоловіків, які підпалили будинок й втекли з місця злочину.

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