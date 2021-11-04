12:22  04 листопада
Кличко пояснив, коли діти повернуться до очного навчання у Києві
09:29  04 листопада
У "жовтій" зоні карантину стало на одну область більше - МОЗ
17:28  04 листопада
На Донбасі окупанти знову обстріляли бійців ООС з забороненої зброї
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2021, 17:53 105

"Дай йому по голові": у Києво-Печерській лаврі отець Павло з монахами відібрали телефон у журналіста

04 листопада 2021, 17:53 105
Читайте также на русском языке
Скріншот з відео
Читайте также
на русском языке

Під час пожежі у Києво-Печерській лаврі в столиці 4 листопада монахи напали на журналістів двох видань. Вони вимагали, щоб ті не знімали на території

Про це пише RegioNews з посиланням на телеграм-канал Magnolia TV та "24 канал".

На першому відео видно, як після закінчення знімання до оператора підбіг чоловік у чернечому одязі й вихопив з рук телефон. Він поводив себе доволі зухвало й відмовлявся віддавати телефон.

У конфлікт втрутився настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло. Однак він підтримав агресивного монаха Московського патріархату на ім'я Арсеній, а не потерпілого кореспондента. Священнослужитель закликав журналістів забиратися геть з території монастиря. Намагаючись спровадити одного із них, він сказав чоловіку поряд: "Дай йому по голові".

Ще одним постраждалим від дій невідомих чоловіків на території лаври став журналіст видання "Сегодня". Чоловіка почали шарпати за куртку і намагалися відібрати відеокамеру. При цьому поліція спокійно стояла осторонь й нічого не робила. На зауваження правоохоронці лише відповіли: "А що ми їм зробимо?".

Нагадаємо, сьогодні у Києві горіла майстерня з розпису ікон в Києво-Печерській лаврі. Внаслідок події постраждали чотири людини.

Київ пожежа напад Києво-Печерська лавра

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram