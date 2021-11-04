"Дай йому по голові": у Києво-Печерській лаврі отець Павло з монахами відібрали телефон у журналіста

Скріншот з відео

Під час пожежі у Києво-Печерській лаврі в столиці 4 листопада монахи напали на журналістів двох видань. Вони вимагали, щоб ті не знімали на території

Про це пише RegioNews з посиланням на телеграм-канал Magnolia TV та "24 канал".

На першому відео видно, як після закінчення знімання до оператора підбіг чоловік у чернечому одязі й вихопив з рук телефон. Він поводив себе доволі зухвало й відмовлявся віддавати телефон.

У конфлікт втрутився настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло. Однак він підтримав агресивного монаха Московського патріархату на ім'я Арсеній, а не потерпілого кореспондента. Священнослужитель закликав журналістів забиратися геть з території монастиря. Намагаючись спровадити одного із них, він сказав чоловіку поряд: "Дай йому по голові".

Ще одним постраждалим від дій невідомих чоловіків на території лаври став журналіст видання "Сегодня". Чоловіка почали шарпати за куртку і намагалися відібрати відеокамеру. При цьому поліція спокійно стояла осторонь й нічого не робила. На зауваження правоохоронці лише відповіли: "А що ми їм зробимо?".

Нагадаємо, сьогодні у Києві горіла майстерня з розпису ікон в Києво-Печерській лаврі. Внаслідок події постраждали чотири людини.