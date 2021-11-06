Под Одессой неизвестные напали на депутата из Херсонщины, он в тяжелом состоянии

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В пригороде Одессы неизвестные напали на депутата одной из ОТГ Херсонщины и его жену, мужчина находится в тяжелом состоянии

Об этом сообщает полиция Одесской области, передает RegioNews.

Происшествие произошло в пригороде Одессы. Неизвестные остановили автомобиль супругов, напали на него и нанесли телесные повреждения водителю и пассажирке, - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении, за его жизнь борются врачи.

Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

По данным одесского издания "Думская", пострадал депутат Мирненской ОТГ, аграрий.

Как сообщалось, в Одесской области задержали братьев, готовивших нападение на пенсионерку.