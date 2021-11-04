12:22  04 листопада
Кличко пояснив, коли діти повернуться до очного навчання у Києві
09:29  04 листопада
У "жовтій" зоні карантину стало на одну область більше - МОЗ
17:28  04 листопада
На Донбасі окупанти знову обстріляли бійців ООС з забороненої зброї
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2021, 19:19 21

Стало відомо, хто зможе отримати сертифікат про одужання від COVID-19

04 листопада 2021, 19:19 21
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вже наступного тижня в Україні запрацює цифровий сертифікат про одужання від коронавірусу. Однак його зможуть отримати лише ті, хто звертався до лікаря після підтвердження інфікування

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Сертифікат про одужання зможуть отримати ті громадяни, у яких лікар встановив діагноз COVID-19 після запуску цього документа. Ті, хто хворів у 2020 чи раніше у 2021 році, отримати сертифікат не зможуть.

Крім того, для отримання цифрового сертифікату про одужання, лікар обов'язково повинен внести інформацію про діагноз до електронної системи охорони здоров'я.

Тобто особи, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря і лікар не вніс дані в ЕСОЗ - завантажити сертифікат не зможуть. Відповідні зміни сьогодні були схвалені урядом, - заявив в МОЗ.

Як повідомлялося, в "Борисполі" прикордонники виявили фейкові COVID-сертифікати у п’яти українців.

Раніше у Мінцифри анонсували COVID-сертифікати в Дії для власників паспортів-книжечок.

covid-сертифікат COVID-19 МОЗ одужання

У МОЗ обурюються, що школярі в "червоних" зонах навчаються дистанційно
04 листопада 2021, 16:59
У Херсонській ОДА розповіли, коли область може вийти з червоної зони
04 листопада 2021, 16:38
Ляшко назвав області, де найгірші показники з COVID-вакцинації
04 листопада 2021, 11:52
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua