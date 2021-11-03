Акція антивакцинаторів під Радою відбулася без порушень - поліція

Нацполіція

Акція противників вакцинації від коронавірусу в урядовому кварталі та поблизку Верховної Ради у Києві пройшла без порушень

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

"Наразі заходи у середмісті столиці закінчилися. Правопорушень не зафіксовано”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за дотриманням безпеки під час акції стежили поліцейські, вибухотехніки, працівники поліції діалогу, а також військовослужбовці Національної гвардії.

Нагадаємо, що у середу зранку противники вакцинації спочатку заблокували урядовий квартал, а потім продовжили свою акцію на площі Конституції під стінами Верховної Ради.

Організатори акції з гучномовця закликали парламентаріїв відреагувати на вимоги учасників акції, серед яких – не вакцинувати дітей і не запроваджувати штрафи за проїзд без сертифікату.