Акція антивакцинаторів під Радою відбулася без порушень - поліція
Акція противників вакцинації від коронавірусу в урядовому кварталі та поблизку Верховної Ради у Києві пройшла без порушень
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу столичної поліції.
"Наразі заходи у середмісті столиці закінчилися. Правопорушень не зафіксовано”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за дотриманням безпеки під час акції стежили поліцейські, вибухотехніки, працівники поліції діалогу, а також військовослужбовці Національної гвардії.
Нагадаємо, що у середу зранку противники вакцинації спочатку заблокували урядовий квартал, а потім продовжили свою акцію на площі Конституції під стінами Верховної Ради.
Організатори акції з гучномовця закликали парламентаріїв відреагувати на вимоги учасників акції, серед яких – не вакцинувати дітей і не запроваджувати штрафи за проїзд без сертифікату.