У "червоних" областях посилено перевірятимуть COVID-сертифікати
У "червоних" зонах карантину посилять перевірки COVID-сертифікатів. Сьогодні у цій зоні перебувають 15 регіонів та місто Київ
Про це пише RegioNews, посилаючись на результати наради під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Мінекономіки, Держпродспоживслужбі й Національній поліції доручили активізувати контроль за дотриманням перевірки COVID-сертифікатів у таких закладах "червоної" зони:
- ТРЦ,
- громадського харчування.
Відомо, що у цій зоні перебуває 15 областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська та місто Київ.
Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі обмежили проїзд в громадському транспорті для невакцинованих від COVID-19.