У "червоних" областях посилено перевірятимуть COVID-сертифікати

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У "червоних" зонах карантину посилять перевірки COVID-сертифікатів. Сьогодні у цій зоні перебувають 15 регіонів та місто Київ

Про це пише RegioNews, посилаючись на результати наради під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Мінекономіки, Держпродспоживслужбі й Національній поліції доручили активізувати контроль за дотриманням перевірки COVID-сертифікатів у таких закладах "червоної" зони:

ТРЦ,

громадського харчування.

Відомо, що у цій зоні перебуває 15 областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська та місто Київ.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі обмежили проїзд в громадському транспорті для невакцинованих від COVID-19.