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06 ноября 2021, 13:59 733

Проверки COVID-сертификатов являются законными – Минздрав

06 ноября 2021, 13:59 733
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Фото из открытых источников
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Проверки COVID-сертификатов являются законными, поскольку не содержат тайны

Это утверждает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

По закону пациент имеет право на тайну лишь о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании.

То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации никаких этих сведений нет. Таким образом, правоохранители во время проверок соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон, - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидопасности. То есть в указанных заведениях никто не может проверять у посетителей наличие документа о прививках.

В то же время, действующие карантинные нормы предусматривают, что на красном уровне эпидопасности работать могут только те общественные заведения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19. То есть в указанных учреждениях уже речь идет о возможности проверки документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19.

Для того, чтобы ограничения желтого или красных уровней не касались общественных заведений или массовых мероприятий, сотрудники или организатор должны проверить соответствующие документы у посетителей, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Рада ограничила доступ к зданию парламента и комитетам для невакцинированных.

Также известно, что в "красных" областях усиленно будут проверять COVID-сертификаты.

Кроме этого, известно, что ОАСК назначил дату заседания по рассмотрению жалобы на обязательную вакцинацию.

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