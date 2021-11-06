Херсонця, який підпалював Офіс обмудсмена і Верховний суд, можуть засудити до 10 років

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Печерська окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо навмисних підпалів приміщень державних органів у столиці України

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

51-річний уродженець Херсона 26 серпня вдень кинув пляшку із запальною сумішшю до дверей приміщення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розташованого на вулиці Інститутській, а також підпалив вхідні двері Касаційного кримінального суду Верховного Суду, розташованого на вул. Орлика.

Зазначається, що зловмисник "чітко спланував зазначені злочини та заздалегідь підготував необхідні знаряддя". Він пересувався на моноколесі.

Мотивом зазначених злочинів стало його невдоволення діяльністю державних органів щодо вирішення його особистих сімейних проблем, - зазначено в повідомленні.

За результатами проведеного досудового розслідування чоловікові пред'явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 194 КК України - умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Діями зловмисника завдано збитків на суму майже 100 тис. грн. До обвинуваченого заявлено цивільні позови щодо відшкодування майнової шкоди на зазначену суму.

Судово-психіатрична експертиза встановила, що чоловік осудний. Наразі він перебуває під вартою.

Як повідомлялося, 26 серпня невідомий кинув коктейль Молотова в офіс Уповноваженого ВР з прав людини.

Того ж дня поліція порушила кримінальну справу через підпал офісу Уповноваженого ВР з прав людини.