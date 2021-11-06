Херсонца, который поджигал Офис обмудсмена и Верховный суд, могут приговорить к 10 годам

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Печерская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении умышленных поджогов помещений государственных органов в столице Украины

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

51-летний уроженец Херсона 26 августа днем бросил бутылку с зажигательной смесью к двери помещения Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, расположенного на улице Институтской, а также поджег входную дверь Кассационного уголовного суда Верховного Суда, расположенного на ул. Орлика.

Отмечается, что злоумышленник "четко спланировал указанные преступления и заранее подготовил необходимые орудия". Он передвигался на моноколесе.

Мотивом указанных преступлений стало его недовольство деятельностью государственных органов по решению его личных семейных проблем, - указано в сообщении.

По результатам проведенного досудебного расследования мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 194 УК Украины - умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Действиями злоумышленника причинен ущерб на сумму почти 100 тыс. грн. К обвиняемому заявлены гражданские иски о возмещении имущественного вреда на указанную сумму.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина вменяем. Сейчас он находится под стражей.

Как сообщалось, 26 августа неизвестный бросил коктейль Молотова в офис Уполномоченного ВР по правам человека.

В тот же день полиция возбудила уголовное дело из-за поджога офиса Уполномоченного ВР по правам человека.